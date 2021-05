Capaci, 29 anni fa. La programmazione Rai

La Rai ricorda la strage di Capaci (23 maggio 1992) con un palinsesto dedicato su tutte le reti e tutti i Tg, tv e radio.

Oggi in Italia è La Giornata della Legalità istituita per ricordare le vittime della mafia, nel 29° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio: persero la vita, sull’autostrada siciliana, il 23 maggio, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Il successivo 19 luglio, Paolo Borsellino morì con i suoi cinque agenti di scorta.





La programmazione Rai è inziata con le immagini dell’omaggio alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella dall’Aula Bunker di Palermo. Su Rai Storia, stasera, il dialogo su Giovanni Falcone tra la Ministra della Giustizia Marta Cartabia e la sorella del magistrato, Maria Falcone. Dalle 14 alle 24 sempre su Rai Storia ci saranno diversi appuntamenti sul tema.

Su Rai3, alle 8 con “La Grande Storia Anniversari” e il doc “Falcone contro Riina. La guerra di cosa nostra”, mentre su Rai1, alle 17.20, “Da Noi… A Ruota Libera” con Francesca Fialdini segue la cerimonia presso l’Albero Falcone a Palermo. In prima serata, dalle 20 su Rai3, “Che Tempo Che Fa” e in prima serata su Rai1 alla fiction “Per amore del mio popolo” dedicata a Don Peppe Diana, seguita dallo Speciale Tg1 “Se dicessimo la verità”. Rai Storia: “Era d’estate” alle 16.00 su Rai5, da “Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi”, alle 10.25 e 16.30 su Rai Gulp, al Tv Movie “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra”, alle 19.05 su Rai Premium. E ancora, lo Speciale “Le Navi della Legalità” alle 10, 14.30, 19.30 e 22.30 su Rai Scuola.