Capitale della Cultura 2022, Taranto e la Grecìa salentina ci provano insieme

Se è vero, com’è vero, che la Cultura può cambiare il clima, quantomeno riportarlo sulla giusta rotta sociale ed economica di un territorio, ecco che Taranto e dodici paesi della Grecìa salentina (che già a ritmo di Taranta si stanno muovendo bene, e da tempo..) fanno squadra e scendono in campo per diventare Capitale italiana della Cultura per il 2022.



https://youtu.be/EmvCDOJpsCo

Il programma, slittato causa covid, prevedeva che la candidatura fosse per il 2021, ma gli obiettivi restano immutati. Il dossier è stato presentato al Fusco. La partecipazione al bando del Mibact era stata già predisposta a marzo. Nelle ultime settimane il dossier è stato ovviamente implementato. Nel teatro Fusco di Taranto sono intervenuti il presidente dei Comuni della Grecìa, e sindaco di Castrignano de’ Greci, Roberto Casaluci, e Massimo Manera, sindaco di Sternatia e presidente della fondazione “Notte della Taranta”. Accolti dal sindaco Melucci e dal suo vice Marti, i salentini sono giunti a Taranto armati di speranze di vittoria… e di squadra.