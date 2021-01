Chiuse le audizioni delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2022, tra le quali c’è Taranto, la parola passa alla giuria.

Dopo le valutazioni, il progetto vincente sarà reso noto lunedì 18 Gennaio alle 10, in diretta streaming sul canale YouTube del MiBACT www.youtube.com/MiBACT.