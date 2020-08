Capristo torna in libertà, prima udienza il 12 ottobre

In attesa dell’udienza del 12 ottobre, tornano in libertà l’ex procuratore di Taranto, Capristo, e gli imprenditori Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, imputati nel processo dinanzi al Tribunale di Potenza sulle presunte pressioni nei confronti di Silvia Curione, ex pm di Trani.

Arrestati il 19 maggio scorso, con l’ispettore di polizia Michele Scivittaro, tornano in libertà dopo tre mesi di “domiciliari”. La Procura ha ottenuto il giudizio immediato per tentata concussione. Come detto, il processo inizierà il 12 ottobre. Revoca dei domiciliari anche per l’ispettore Scivittaro, che ha chiesto il patteggiamento a 1 anno e 10 mesi di reclusione. (AdnKronos).