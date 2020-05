Casi positivi, decessi, guariti e in quarantena in provincia di Taranto: i numeri paese per paese

Paese per paese, ecco i numeri covid riguardanti tutti i Comuni della provincia di Taranto. Dati al 20 maggio 2020 (fonte Asl Taranto – in basso pdf con statistiche nel dettaglio):

Avetrana 2 casi positivi, Carosino 3 (un decesso), Castellaneta 31 (quattro decessi), Crispiano 9, Faggiano 0, Fragagnano 0, Ginosa 11 (un decesso), Grottaglie 11 (un decesso) Laterza 9 (un decesso), Leporano 4, Lizzano 4 (un decesso), Manduria 12 (due decessi), Martina Franca 13 (quattro decessi), Maruggio 0, Massafra 11, Monteiasi 4, Montemesola 2, Monteparano 0, Mottola 6, Palagianello 10 (un decesso), Palagiano 13 (un decesso), Pulsano 6, Roccaforzata 0, San Giorgio Ionico 7, San Marzano di San Giuseppe 3 (un decesso), Sava 5, Taranto 92 (11 decessi), Torricella 5, Statte 3 (un decesso). Totale provincia di Taranto 276 casi positivi: 30 decessi (20 uomini, dieci donne), 163 guariti, 83 attualmente positivi dei quali 14 ricoverati e 69 a domicilio. A questi numeri, nel computo generale della popolazione coinvolta direttamente o indirettamente dall’epidemia coronavirus, vanno aggiunte le persone (non positive) in quarantena fiduciaria domiciliare perché rientrate da fuori regione (dal 4 maggio…) o perché venute a stretto contatto con positivi. Leggi qui, per esempio.