Centro sportivo Magna Grecia, c’è il progetto per la riqualificazione

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del centro sportivo “Magna Grecia” di Taranto.

Il centro sportivo rientra tra gli impianti che saranno utili durante i Giochi del Mediterraneo 2026.

«La volontà dell’amministrazione Melucci – il commento dell’assessore ai lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro – è proprio quella di recuperare quanta più impiantistica sportiva è possibile, da mettere a disposizione del grande evento. In questo percorso sarà indispensabile avvalersi di tutte le forze attive del territorio, anche dei privati che, scegliendo il più adatto modello di gestione, sapranno essere interpreti della voglia di cambiamento che si avverte in città».

Il progetto prevede un investimento di circa 3 milioni di euro, per opere che vanno ‘dalla riqualificazione al restauro conservativo, passando anche per una valorizzazione che dovrà tener conto proprio della gestione. Per fare tutto questo – spiegano da Comune di Taranto – molto presto sarà pubblicato un bando che prevede l’apertura alla partecipazione degli stakeholder privati’.