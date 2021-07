“Ci vuole orecchio”, Elio canta Jannacci alla masseria Quis ut deus di Crispiano

Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci”: uno spettacolo tra circo, teatro e canzone arriva alla Masseria Quis ut Deus di Crispiano (TA, S.P. 49 di “Pilano”, strada vecchia San Simone-Martina Franca) mercoledì 21 luglio con apertura alle 20.30.

Lo spettacolo rientra nell’ambito del “Live Evo Festival 2021” sostenuto dall’avviso pubblico Custodiamo cultura in Puglia 2021 (FSC 14-20: Patto per la Puglia – Misure di sviluppo per lo spettacolo – D.G.R. n. 1570/2020 – A.D. 499/2020).





Il primo appuntamento della quarta edizione di Live Evo vedrà protagonista uno degli artisti più amati, che mette d’accordo il pubblico di nicchia e il grande pubblico. Una band di musicisti, grazie agli arrangiamenti di Paolo Silvestri, permetterà ad Elio, filosofo assurdista e performer eccentrico, di surfare sul repertorio dell’amato Jannacci.

Sul palco, nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione, Elio sarà accompagnato da cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana sonora: Seby Burgio al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al trombone. Uno spettacolo giocoso e profondo perché “chi non ride non è una persona seria”.