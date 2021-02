Ciclismo, Bicinpuglia MTB riparte a marzo dalla Marathon di Martignano

Si avvicina a grandi passi il primo atto del circuito Bicinpuglia Mountain Bike. L’avvio delle competizioni è fissato per il 28 marzo 2021. A Martignano (LE) si disputerà, infatti, la quarta edizione della Marathon Cicli Manca – Memorial Giuseppe Mello.

La prova torna in calendario dopo il forzato stop dello scorso anno dovuto alla pandemia. E proprio a seguito del Covid, la gara si disputerà tenendo conto di tutte le prescrizioni previste dai protocolli sanitari vigenti.





Proprio per questo la zona di partenza e arrivo è stata spostata all’interno della sede dell’Asd Equisalento – Passione Equestre, per garantire il necessario distanziamento fra i concorrenti prima e dopo la corsa.

DUE DISTANZE

Due i percorsi previsti per la gara: il Marathon di 61,2 km per un dislivello totale di 600 metri e il Mediofondo di 40,8 km con 400 metri di dislivello. Percorsi molto filanti ma che garantiscono un adeguato impegno per tutti i biker a inizio stagione agonistica.

La scelta del percorso da effettuare va fatta in sede di iscrizione, non sarà poi possibile cambiare per non vedere vanificati gli sforzi in funzione della classifica del circuito. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 26 marzo e non saranno accettate nuove adesioni nel weekend di gara.

A ospitare la gara sarà Martignano, il più piccolo dei comuni della Grecìa Salentina, ricco di richiami culturali come Palazzo Palmieri e l’attigua Cappella di San Giovanni Battista, gioielli da scoprire per chi non è mai

stato nel borgo leccese. Info e Regolamento su www.bicinpuglia.it (Credits: la foto a corredo di questo articolo è fornita dagli organizzatori della manifestazione).