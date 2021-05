Cinzella, anche Tricky e Almamegretta alle Cave di Fantiano

Cinzella Festival 2021, date da appuntarsi. AFO6 annuncia anche la presenza di TRICKY E ALMAMEGRETTA, che saliranno sul palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie il 14 agosto.

CINZELLA FESTIVAL si terrà dal 10 al 15 agosto 2021, con la direzione artistica dell’attore Michele Riondino. Dal 10 al 12 agosto la parte dedicata prevalentemente alle immagini, mentre i live si concentreranno dal 13 al 15 agosto. Dopo il successo dello scorso anno con Diodato, BSBE e Andrea Laszlo De Simone, dopo il clamore di Franz Ferdinand e Afterhours e decine di migliaia di presenze registrate negli ultimi anni, Cinzella torna per la sua quinta edizione nell’estate 2021, “all’insegna della sicurezza e del rispetto delle normative vigenti” evidenziano da Afo6, e riprende la sua forma di festival “che guarda alle più interessanti e chiacchierate realtà di livello nazionale e internazionale”.

Il festival dedicherà come ogni anno una parte alle “immagini”, e una parte ai concerti dal vivo, dal 10 al 15 agosto. Sul grande palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie si alterneranno come sempre talk, proiezioni, musica, guest d’eccezione che verranno annunciati nelle prossime settimane.





13 AGOSTO

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: protagonista al Festival di Sanremo con il brano Amare, gemma incastonata nell’album My Mamma, uscito il 5 marzo, la band queer ha portato al grande pubblico il suo mondo musicale fluido e libero da etichette musicali.





Ad aprire le danze, una band internazionale dal sapore unico: LA FEMME, per una sola ed esclusiva data italiana. L’esordio “Psycho Tropical Berlin” (2013) ha decisamente sconvolto ed entusiasmato la critica di mezzo mondo, sopravvivendo al tempo e al successivo Mystére, altro episodio o vera e propria chicca nella carriera della band francese rappresentata da Marlon Magnée e Sacha Got. Il nuovo album Paradigmes, uscito in questo 2021, ha mantenuto le promesse e le aspettative, regalando la stessa lucida follia, lo stesso fascino e carisma che, da Biarriz a Parigi, ha caratterizzato la musica di La Femme, spostandosi poi verso il resto del mondo.





14 AGOSTO

TRICKY annuncia il suo 14° album in studio, ‘Fall To Pieces’ in uscita il 4 settembre con la sua propria etichetta False Idols, e condivide il suo singolo principale, ‘Fall Please’. Il leggendario produttore potrebbe essere da più di tre decenni nella sua carriera musicale, ma è attualmente in un periodo particolarmente prolifico. L’anno scorso ha pubblicato l’incantevole EP “20,20” e ha pubblicato un’acclamata autobiografia, ‘Hell Is Round The Corner’. ‘Fall Please’, una canzone che Tricky paragona al go-go di Washington, D.C., ha una strana e contorta accessibilità che ha sorpreso persino l’uomo che l’ha scritta. Quindi, come detto, sarà la volta degli ALMAMEGRETTA_ HEART IMMUNITY TOUR 2021 sul palco del Cinzella.

