Cinzella Festival, stasera tocca ai Melancolia. Il 13 agosto La Rappresentante di Lista e La Femme

Dopo le prime due giornate dedicate alle “Immagini” e alle sonorizzazioni, da questa sera, 12 agosto, sul main stage delle Cave di Fantiano di Grottaglie diventano protagonisti i “suoni” con i tanto attesi live.

Si parte con MELANCHOLIA, la band rilevazione di X-FACTOR protagonista di un tour che sta registrando consensi ( e sold out ) in tutta la penisola. La band salirà sul palco al termine della proiezione del film STARDUST, che narra il periodo di BOWIE/ZIGGY STARDUST, e che a sua volta sarà preceduto da un talk sull’argomento con Cesare Veronico, coordinatore di Pugliasounds. L’ingresso è gratuito per film e talk, per il concerto è necessario dotarsi di biglietto (anche al botteghino (10 euro + d.p. ).





Il 13 agosto la settimana più calda del secolo esploderà definitivamente con LA RAPPRESENTANTE DI LISTA e LA FEMME, sonorità nazionali e internazionali per una serata già da TICKET ALERT (il sold-out si avvicina ). Il 14 agosto le cave di Fantiano diventano invece un portale spazio temporale che ci tele trasporteranno direttamente negli anni 90 con TRICKY e ALMAMEGRETTA che dedicheranno una buona parte dello show al loro capolavoro : SANACORE.

La quinta edizione del CINZELLA FESTIVAL si chiuderà il 15 agosto con una grande festa, quella con DANIELE SILVESTRI (e FOLCAST ) che proprio sulle sue pagine social annuncia l’unicità dell’evento con queste parole : “ … Il 15 agosto al Cinzella di Grottaglie, accanto alla “nostra” Taranto, quando sul palco saremo…tanti. Non so ancora quanti in realtà. Ma tanti. Più di tutti, diciamo così. So solo che un po’ per caso un po’ per opportunità, quella è diventata la nostra festa di mezza estate, il giorno in cui tutti volevano esserci, a ribadire insieme la nostra voglia, la nostra gioia, la nostra NECESSITÀ. Il nostro ferragosto di lotta e di speranza”.

E anche in questo caso conviene affrettarsi perché la data del 15 agosto è da bollino rosso TICKET ALERT. Gli organizzatori ricordano che il Cinzella Festival si svolge “nel rispetto dei protocolli e nella speranza che sia il primo passo verso un definitivo ritorno alla normalità e alla sana socializzazione. Apertura cancelli 18.00, inizio eventi 20.00, informazioni: 351 6181118”.