Clubhouse, il nuovo social network dei messaggi vocali

Si chiama Clubhouse, è un nuovo social network che permette di comunicare attraverso messaggi vocali. Niente foto, video e testi. Si parla in diretta in stanze tematiche.

E’ nato negli Usa e sta pian piano conquistando l’Europa. E’ in lingua inglese e, per ora, l’app gira solo su IOS (iPhone). Nei giorni scorsi Clubhouse ha vissuto un momento di forte notorietà, il primo da quando è nato, a seguito dell’invito di Elon Musk. Il patron di Tesla e Space X ha dato appuntamento sulla nuova piattaforma ai suoi numerosi follower di Twitter per parlare del progetto di portare l’uomo su Marte.





E’ stato un successo, una vera e propria consacrazione per il social lanciato ad aprile dello scorso anno, ma rimasto finora in sordina. L’app è stata creata da Paul Davison e Rohan Seth. Funziona come una piattaforma live, solo audio. Non ci sono nè testi, nè foto e video.