Come margherite, mercoledì da Mandese il libro di Cesare Paradiso

Si chiama Taranto d’estate ed è la rassegna letteraria delle librerie Mandese, organizzata in collaborazione con Ali Confcommercio Taranto.

Nuovo appuntamento MERCOLEDì 7 LUGLIO 2021: la presentazione avrà luogo proprio di fronte alla sede storica della libreria Mandese, quella di via D’Aquino, 142 a Taranto (19.45). Cesare Paradiso presenterà il suo Come Margherite (Manni). Interverranno gli avv. Eligio Curci e Angela Pignatelli. Letture a cura di Gianfranco Guarino





IL LIBRO Pierfrancesco è un ragazzo brillante, intelligente, pieno di energia, di amici, di passioni, e in quel 1974 corre verso un futuro sicuramente magnifico. Ma un incidente in moto frena la corsa, e lascia un altro Pierfrancesco a percorrere la strada: a passo lento e strascicato, al laccio di qualche ricordo e di molti rimpianti, il protagonista vive una vita a ranghi ridotti, sogni spiccioli, ambizioni modeste; trovandovi comunque una compiutezza. È la parabola di un uomo cui il destino ha invertito la rotta, ma che riesce a restare tenacemente ancorato a una propria dignitosa umanità. Così fanno le aiuole di fiori che schiudono i petali al mondo: come margherite, senza essere margherite…