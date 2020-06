Comune di Taranto: cambi in Giunta. Amiu, nuovo cda

Entrano in giunta Annalisa Adamo, Fabrizio Manzulli e Francesca Portacci. Escono Cinquepalmi e Ressa. Castronovi non è più vicesindaco. Ecco la nuova griglia:

Fabiano Marti Cultura, Sport ed Eventi. Ubaldo Occhinegro lavori Pubblici, Pianificazione Strategica ed Innovazione. Fabrizio Manzulli Sviluppo Economico, Turismo e Marketing Territoriale. Francesca Viggiano Patrimonio, Politiche Abitative ed Urp. Gabriella Ficocelli Welfare, Politiche Giovanili ed Integrazione. Gianni Cataldino Polizia Locale, Mobilità e Risorsa Mare. Annalisa Adamo Ambiente, Legalità e Qualità della Vita. Paolo Castronovi Affari Generali, Risorse Umane e Società Partecipate. Francesca Portacci Pubblica Istruzione e Università.





“Il capo dell’Amministrazione comunale – si legge nel documento – al momento ha trattenuto tutte le funzioni altrimenti espresse nella vigente macrostruttura funzionale, e tra esse quelle importanti riferibili alla programmazione economico-finanziaria ed all’urbanistica. Inoltre, si riserva l’individuazione del nuovo Vicesindaco con apposito distinto decreto. In occasione del decreto di nomina odierna, il sindaco ha voluto esprimere la sua piena gratitudine agli assessori Augusto Ressa e Deborah Cinquepalmi che hanno egregiamente condotto a termine il lavoro che era stato assegnato loro nella programmazione amministrativa, nonché all’assessore Castronovi per l’analogo impegno svolto in qualità di vicesindaco. «È stato un anno ricco di impegni, spesso assunti con risorse esigue e in mezzo a mille complicazioni burocratiche e di pianta organica, ma i risultati brillanti di queste due personalità indiscusse della nostra comunità non passeranno, sono un patrimonio importante per tutti noi. Se oggi abbiamo finalmente un piano del dimensionamento scolastico, stiamo lanciando un grande piano scuola, se possiamo competere ad alto livello per la capitale italiana della cultura o stiamo recuperando gioielli identitari come Casa Pasiello, solo per citare degli esempi, lo dobbiamo anche a questi Assessori, che senza alcuna frase di circostanza vorremmo facessero ancora parte della nostra squadra, nei tanti frangenti che l’Amministrazione comunale ha da curare da qui ai prossimi anni.

La città è anche grata dello stile e della disponibilità offerta da Paolo Castronovi in un ruolo affatto agevole, rimettiamoci tutti con entusiasmo a lavoro» chiude il sindaco.

Kyma Ambiente – Amiu, nominato il nuovo CdA

Durante l’assemblea dei soci tenuta oggi pomeriggio a Palazzo di Città, il sindaco Rinaldo Melucci ha nominato il nuovo CdA della società partecipata “Kyma Ambiente – Amiu”. Ricoprirà il ruolo di presidente dell’organo amministrativo l’avvocato Giampiero Mancarelli che sarà affiancato dal vicepresidente dott.ssa Vittoria Cardone e dal riconfermato avv. Daniele D’Ambrosio. «Auguro al nuovo CdA di poter lavorare proficuamente – le parole del sindaco Melucci –, continuando nell’azione di rinnovamento che abbiamo inaugurato per “Kyma Ambiente – Amiu”. Contestualmente sento di dover ringraziare il CdA uscente per il lavoro svolto: ha consentito all’azienda di superare annose difficoltà e di proiettarsi verso il futuro, tutti gli obiettivi che avevamo loro indicato sono stati raggiunti e sono ora il patrimonio che viene messo nelle mani del nuovo CdA. Questa ripartenza consentirà di consolidarlo, consentendo all’azienda di procedere lungo il percorso della transizione che individua tutta l’azione dell’amministrazione Melucci».