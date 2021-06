Concerti, “La Municipàl” al Jackstore Social Club di Taranto

Approda a Taranto il Jackstore Social Club in Viale Jonio 158. Cocktail bar e vintage store aperto dal lunedì alla domenica, ma soprattutto nuova venue per concerti e spettacoli con una fittissima programmazione estiva.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Jackstore Social Club di Bari e Music Match Live Events.

L’apertura delle porte avverrà mercoledì 23 giugno con una band di eccezione che calcherà per la prima volta il palco di questa nuova location: La Municipàl, progetto artistico dei fratelli Carmine e Isabella Tundo. Con tre album all’attivo ed un ruolo di primo piano tra le realtà di riferimento della nuova scena musicale nazionale, La Municipàl ha esordito nel 2016 con Le nostre guerre perdute, un album violento e dolce, particolarmente apprezzato da stampa e pubblico.





L’attività musicale di Carmine Tundo non si limita al progetto La Municipàl, confermandosi artista poliedrico e sempre alla ricerca di nuovi stimoli, nel tempo ha affiancato un progetto solista a nome Carmine Tundo ed il duo Nu Shu. Nel 2020 Carmine presenta ancora un nuovo progetto dal nome Diego Rivera, un cantautorato ispirato alle radici della propria terra (la Puglia) ed a suoni mediterranei con influenze del Sudamerica. L’evento del 23 giugno è ad ingresso gratuito per omaggiare la nascita dell’agenzia Music Match e della nuova location. Per Info 3928782031