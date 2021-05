Coni Taranto, la nuova squadra di Giusti: nomi e ruoli

Le nomine sono avvenute nel corso della Giunta regionale tenuta a Bari mercoledì scorso, alla quale ha partecipato il riconfermato Delegato Provinciale CONI Taranto Michelangelo Giusti.

Sono stati nominati il nuovo referente tecnico per l’impiantistica sportiva ed i fiduciari locali. Resteranno in carica per tutto il quadriennio olimpico 2021-2024.





Il ruolo di Referente Tecnico per l’impiantistica sportiva a livello provinciale è stato affidato all’ingegnere Attilio Iannuzzi. I Fiduciari Locali, come da regolamento, cureranno i rapporti a livello territoriale con gli organismi sportivi, le società sportive e le rispettive Amministrazioni comunali. Fiduciari, suddivisi per i comuni della provincia di Taranto: Cosma Pierpaolo (Avetrana, Maruggio, Torricella); Rizzi Arcangelo (Castellaneta); Caruso Carmelo (Faggiano, Roccaforzata); Tocci Francesco (Ginosa); Catalano Antonio (Grottaglie, Monteiasi, Montemesola); Zilio Rosanna (Laterza); Daggiano Vincenzo (Manduria, Sava); Coletta Stefano (Martina Franca); Polacelli Antonio (Massafra); Boccardi Antonio (Mottola); De Benedetto Vincenzo (Palagiano, Palagianello); Spinosa Cosimo (Pulsano, Leporano, Lizzano); Fiorino Grazia Rita (San Giorgio Jonico, Carosino, Monteparano); De Padova Lorenzo (San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano); Lorenzo Gerardo (Statte, Crispiano). Tre dei quindici Fiduciari nominati (Zilio, De Benedetto, Fiorino) sono nuovi, per tutti gli altri si tratta di conferme. Sia i Fiduciari Locali sia il Referente impiantistica sono stati scelti dal Delegato Provinciale CONI Giusti e proposti alla Giunta Regionale CONI, precisano dalla delegazione ionica.

Nella “squadra” del CONI Taranto è stato confermato anche il prof. Lorenzo Urso in qualità di Coordinatore tecnico che supporterà lo stesso Delegato nelle attività tecnico-sportive. “Per me è motivo di grande soddisfazione l’accoglimento delle proposte da parte del CONI Regionale – ha commentato Michelangelo Giusti – perché è una squadra che può dare un contributo importante in ambito territoriale per la crescita e la promozione dello sport”.