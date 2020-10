Conte inaugura a Taranto la sede di Medicina. “Il San Cataldo come il ponte di Genova, facciamo presto!”

Il cantiere del nuovo ospedale San Cataldo, poi l’inaugurazione della sede tarantina, e di fatto del relativo corso di laurea di Medicina, nella ex Banca d’Italia.

“È come per il ponte di Genova. Siamo qui per sostenervi. Bisogna fare presto. Dobbiamo fare in tempo, non esiste che in Italia ci vogliano 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni per un’opera”. Così durante la cerimonia al San Cataldo. “Ma qui – ha replicato Michele Emiliano- siamo in Puglia. Ce la facciamo”. Infine, una battuta… Conte è “come Lebron James: cambia squadra, ma vince sempre”.





Giuseppe Conte, con otto ministri e le massime autorità locali e regionali, è infatti a Taranto. Adesso è in prefettura dove incontrerà la stampa e i sindacati metalmeccanici, non prima di aver sottoscritto i protocolli relativi ad alcuni investimenti previsti dal Cis.

