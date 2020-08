Controlli nei luoghi della movida. Multe e sequestri a Taranto e provincia

Controlli a tappeto in provincia e nel capoluogo ionico ad opera della polizia di stato nell’ambito del progetto “Comunità più Sicure” voluto dal questore di Taranto, Giuseppe Bellassai.

“I servizi sono stati intensificati – spiega una nota stampa della Questura di Taranto – lungo tutta la litoranea salentina, dove è previsto per il periodo di Ferragosto, un notevole incremento di turisti e villeggianti. Il personale del Commissariato di Manduria della Divisione di Polizia Amministrativa della

Questura coadiuvati da un equipaggio del Reparto Cinofili di Brindisi e agli agenti della Polizia Locale di Manduria ha proceduto a numerosi controlli nella zona costiera di San Pietro in Bevagna”.





In particolare, cinque i posti di controllo effettuati lungo la litoranea salentina. “Particolare attenzione – spiega la polizia – al corretto uso del casco per i conducenti dei ciclomotori che affollano nel periodo estivo la

zona. Elevate numerosissime sanzioni al Codice della strada e sequestrati diversi scooter per l’assenza della prevista polizza assicurativa. Controllati bar, ristoranti ed esercizi commerciali per la verifica delle norme sull’uso, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande. Particolare attenzione è stata anche rivolta del rispetto delle vigenti normative di distanziamento sociale “anti-Covid” sia nei locali della “movida” che sulle spiagge particolarmente affollate nella notte di San Lorenzo. Controllati anche alcuni venditori ambulanti, tra questi, uno che vendeva frutta e verdura è risultato privo delle previste autorizzazioni ed è stato pertanto sanzionato. La merce è stata posta sotto sequestro. All’ambulante , un 47enne del posto, sono state elevate sanzioni amministrative per un

ammontare di 3.500 euro”.

Controlli anche a Taranto. “Gli agenti della Sezione Volanti, della Squadra Mobile, della Divisione di Polizia Amministrativa e del Commissariato Sezionale Borgo – prosegue la nota stampa – hanno focalizzato la loro attenzione sulle periferie e nel centro cittadino, incluso i vicoli di città

vecchia particolarmente affollati nelle ore serali. Controllati diversi circoli ricreativi, uno dei quali è risultato privo di qualsiasi autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e sanzionato ai sensi di legge”.

Non è stato trascurato il contrasto ai parcheggiatori abusivi. “Due sono

stati individuati ed allontanati dal centro cittadino, uno dei due è stato anche denunciato in stato di libertà per inottemperanza al Daspo Urbano a cui era sottoposto. Numerosi i giovani controllati nei posti di controllo disseminati per la città, per tre di loro, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, è scattata la segnalazione alle Autorità competente come assuntori”.

Complessivamente i controlli effettuati a Taranto hanno “permesso di identificare 187 persone e controllare 79 veicoli, elevate 19 sanzioni per violazioni al Codice della strada, dovute in gran parte al mancato uso del casco protettivo per i motociclisti, 3 i veicoli posti sotto sequestro, una carta

di circolazione ritirata. Particolare attenzione anche al contrasto del commercio illegale di mitili. Rione Italia e Talsano sono state le zone interessate da detti controlli, che hanno portato alla denuncia di tre venditori ambulanti ed al sequestro di circa 170 chilogrammi di cozze, molte delle quali già sgusciate e confezionate in vaschette e pronte per la vendita”.