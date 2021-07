Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, a Taranto tutto pronto per la 60esima edizione

Ecco il programma della 60esima edizione, dedicata a “Magna Grecia e Sicilia. Storie e strutture a confronto dal VII al V secolo a.C.”, già rinviato nel 2020 per la pandemia.

Si svolgerà, pertanto, a Taranto dal 23 al 26 settembre 2021, salvo nuove emergenze Covid-19, nella sede del Polo Universitario Jonico, in via Duomo, e nel Castello Aragonese, il Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia. Un anniversario del tutto speciale – evidenziano dall’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia – che testimonia la continuità di un appuntamento scientifico che per durata ha di sicuro pochi confronti e che per l’occasione si presenta più articolato del solito. Saranno quattro le intense giornate di studi, otto le sezioni tematiche, nove le tavole rotonde di discussione, oltre settanta i relatori. Attesa la tradizionale relazione di Soprintendenza di Taranto e del suoi territorio, cui si affianca quella della neonata Soprintendenza del Mare.





Anche l’argomento selezionato ha caratteri di novità. Magna Grecia e Sicilia, entità geografiche così vicine ed entrambe meta della colonizzazione greca, presentano tuttavia aspetti molto diversi, nello sviluppo di contatti, processi storici e produzioni materiali con peculiarità del tutto proprie: per la prima volta i Convegni tarantini ne affrontano la disamina in un orizzonte storico ampio che comprende l’età arcaica, fino al V secolo a.C., valutandone gli aspetti storici, linguistici ed antropologici, scandagliandone l’economia, le emergenze archeologiche, nonché la cultura materiale e l’immagine delle città, tra istituzioni politiche, urbanistica e architettura.