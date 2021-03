Il Taranto F.C. 1927 ha comunicato poco fa di aver trovato l’accordo con la punta centrale Gaston Corado.

Classe 1989, argentino di Buenos Aires, Corado è in Italia dal 2016. Ha vestito le maglie della Casertana, del Catanzaro, del Matera e della Virtus Francavilla in Serie C. Clodiense e Castrovillari le esperienze nel campionato di Serie D, girone I. All’attivo in questa stagione ha già 8 reti in 14 presenze.