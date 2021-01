Corim batte il Cosenza e Giliberto festeggia le 100 presenze in rossoblu

Corim Città di Taranto, il 2021 parte con una vittoria, 6-3 al Cus Cosenza Con il match di ieri Simona Giliberto firma le 100 presenze in rossoblù. Losurdo trascinatrice con una tripletta, Gaudio, Sommese e Calendi chiudono la contesa.

LA GARA

Il primo match del 2021 è il recupero dell’ottava giornata di campionato. Al “PalaMazzola” di Taranto si affrontano la Corim Città di Taranto e il Cus Cosenza. Gara equilibrata sino al 3-2 per le cosentine. La prima frazione di gioco termina così. Nel secondo tempo Taranto reagisce e riesce subito a ribaltare la contesa. La rete del pareggio è frutto di una bella azione di squadra: al 3’ Giliberto serve Losurdo che non sbaglia e stabilisce la parità. Taranto alza il ritmo e trova la marcatura del sorpasso, Nasso al 6’ supera tutti e calcia verso la porta, dopo il salvataggio sulla linea delle avversarie è ancora Losurdo a mettere dentro la sfera. Contenute le sfuriate ospiti, a portare un po’ di tranquillità ci pensa ancora Losurdo, che sigla la sua tripletta dopo un bell’assist di Nasso. Chiude le marcature sul finire di gara Veronica Calendi. Mercoledì al PalaFiom arriva la Salernitana.





IL TABELLINO

Serie A2 girone D 2020/21 – giornata 8 Città di Taranto – Cus Cosenza: 6-3

Reti: Gaudio 7’ 31’’ PT (T), Merante 10’ 14’’ PT (C), Sommese 10’ 23’’ PT (T), Cataldo 12’ 50’’ PT (C), Galata 17’ 50’’ PT (C), Losurdo 3’ 30’’, 5’ 55’’, 10’ 28’’ ST (T), Calendi 18’ 38’’ ST (T)

Città di Taranto: Cordaro, Cacciapaglia, Buccoliero, Sommese, Calendi, Convertino, Giliberto, Losurdo, Marzella, Nasso, Gaudio, Schiavone V. Allenatore: Vito Liotino.

Cus Cosenza: Aprile, De Cesare, Trimarchi, Merante, Cataldo, Galata,

Storino, Fragola. Allenatore: Giovanna Postorino.