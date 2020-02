Coronavirus, il Governo sospende le gite scolastiche. Ecco cosa prevede il decreto

Coronavirus: ecco alcune delle misure contenute nel decreto varato stasera dal Governo.



Aree interessate dai focolai del Lodigiano e del Veneto circoscritte e tutelate anche con ausilio delle forze dell’ordine e forze armate. Le aree saranno chiuse alla mobilità in entrata e in uscita, stop alle attività lavorative, stop alle manifestazioni pubbliche.

Stop alle uscite didattiche e alle gite scolastiche in Italia e all’Estero (questo per tutte le scuole italiane).

Massima attenzione sugli eventi sportivi. Saranno sospese, per adesso, le attività sportive domani in Veneto e Lombardia. Nelle aree ‘focolaio’ è in corso indagine epidemiologica per ricostruire la catena di trasmissione. L’ipotesi del paziente zero non ha ancora trovato riscontri.

https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/3029639847151017/