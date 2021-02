Covid, 36 decessi in Puglia: 8 nel Tarantino

Aggiornamento covid di lunedì 1 febbraio 2021 (i lunedì precedenti). In Puglia sono stati registrati 4.122 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 379 casi positivi

CASI PER PROVINCIA

126 in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.





DECESSI

Sono stati registrati 36 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.316.798 test.

67974 sono i pazienti guariti.

52084 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 123.286, così suddivisi:

46.892 nella Provincia di Bari;

13.659 nella Provincia di Bat;

8882 nella Provincia di Brindisi;

26.047 nella Provincia di Foggia;

10.426 nella Provincia di Lecce;

16.683 nella Provincia di Taranto;

587 attribuiti a residenti fuori regione;

110 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico di oggi http://rpu.gl/M0A9I