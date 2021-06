Covid, anche a Taranto gli ospedali tornano alla normale attività

Dopo mesi di bollettini interminabili, con numeri che raccontavano la drammaticità del momento, finalmente la pandemia arretra. Gli ospedali covid allestiti dall’Asl in provincia di Taranto, in molti casi, sono tornati alla normale attività come testimonia il bollettino diffuso oggi dall’Azienda sanitaria che pubblichiamo di seguito.

“L’ASL Taranto comunica che, alle ore 12.30 del 13 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita 7 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 3 presso il reparto Malattie Infettive; 3 presso il reparto di Pneumologia; 1 presso il reparto di Rianimazione.





La Casa di cura “Santa Rita” ospita 17 pazienti affetti da Covid. Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita 2 pazienti post-Covid. Nelle ultime 24 ore si è registrato 1 decesso.