Covid, anche a Taranto test rapidi antigenici in farmacia

Federfarma Taranto informa che presso le Farmacie che hanno aderito all’iniziativa è possibile effettuare tamponi rapidi antigenici volti alla

individuazione di antigeni SARS-COVID 19.

“L’esecuzione dei Test – spiega una nota stampa – avverrà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza impartite dal Ministero della Salute per prevenire la diffusione del virus, evitando la formazione di code e assembramenti.





A tal fine, sarà possibile accedere a tale servizio esclusivamente previa prenotazione da parte del cittadino, chiamando la farmacia presso la quale si ha intenzione di eseguire il test”.

“L’esecuzione dei test – spiega il presidente di Federfarma Taranto Rossano Brescia – avverrà o in Farmacia in locali adeguati o in altre strutture

all’esterno della Farmacia.

Il cittadino che si reca in farmacia per sottoporsi allo screening rapido, deve

indossare una mascherina FFP2 e non deve presentare alcun sintomo riconducibile al Covid-19.

Nel caso in cui la temperatura risultasse superiore a 37,5°, non sarà possibile consentire all’utente l’accesso ai locali della farmacia raccomandandogli di tornare al proprio domicilio e di chiamare subito il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

Il costo dei test è a totale carico del richiedente e ha un costo non superiore a 20,00 Euro. L’esito dei tamponi sarà comunicato al cittadino e riportato sul portale regionale.

In caso di positività al test antigenico rapido, l’assistito dovrà recarsi

immediatamente in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.

Dovrà attendere, inoltre, disposizioni da parte del Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera scelta o dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente”.