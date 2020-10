Covid, ecco il nuovo Decreto

✅ Il nuovo Dpcm in sintesi

1️⃣ I sindaci potranno chiudere strade e piazze dove si possono creare assembramenti





2️⃣ Tutte le attività di ristorazione aperte sino alle 24. Chi non serve al tavolo chiude alle 18. Asporto sino a mezzanotte.

3️⃣ Al ristorante tavoli massimo 6 persone, i ristoratori devono esporre fuori il numero massimo della capienza consentita nel loro locale.

4️⃣ Sale giochi aperte sino alle 21.

5️⃣ A scuola in presenza, alle superiori va favorita attività didattica anche pomeridiana.

Si entra dalle 9…

6️⃣ Vietato lo sport amatoriale da contatto. Stop gare e competizioni dilettantistiche di base.

7️⃣ Stop fiere, sagre e convegni in presenza.

8️⃣ Palestre e piscine: una settimana per adeguarsi ai protocolli.

Se le verifiche daranno ok non ci sarà ragione di sospendere. Altrimenti stop fra sette giorni.