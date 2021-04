Covid, fasce di rischio: Puglia verso la conferma in zona rossa

Covid, fasce di rischio: Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta rimarrebbero in zona rossa, stando a quanto trapela in questi minuti da Roma. La Campania dovrebbe invece passare dalla zona rossa a quella arancione.

Sarebbe questo il risultato del monitoraggio settimanale, svolto dal Ministero della Salute e dall’Iss, e che sarà ufficiale nelle prossime ore. La cabina di regia è in riunione, si sta valutando la situazione per poi procedere alle canoniche ordinanze del ministro. Ci sono intanto spiragli di medio termine: l’indice nazionale Rt è sceso allo 0.85. Decrescita lenta e costante del tassi di contagio che fa sperare per le auspicate riaperture progressive a partire da maggio quando tutta l’Italia potrebbe essere in fascia gialla (Rt permettendo).