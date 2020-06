Covid, i numeri aggiornati di Taranto e dei paesi della provincia

Il Rapporto allegato riporta l’andamento dell’epidemia Covid-19 nella provincia di Taranto, Comune per Comune.

E’ stato pubblicato ieri, porta la data del 9. Dunque, stando al bollettino odierno diffuso dalla Regione Puglia, nulla è mutato nelle ultime 24-48 ore ore, in provincia di Taranto, rispetto ai numeri che seguono: i dati Asl (qui) confermano il basso livello di incidenza. A fronte dei 4512 casi totali positivi in Puglia, in Provincia di Taranto sono ad oggi 281 i casi confermati di cui 232 guariti.

Il tasso grezzo di positività rispetto alla popolazione per la Provincia di Taranto è 4,9 su 10.000 abitanti rispetto a 11,2 della Puglia.

Attualmente sono positivi 17 casi di cui 3 ricoverati e 14 a domicilio.

Il tasso grezzo di mortalità è pari a 0,6 su 10.000 abitanti rispetto all’1,3 della Puglia e al 5,6 dell’Italia. In basso, il pdf sfogliabile con tutti i dati Comune per Comune: