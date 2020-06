Covid, il bollettino Puglia di oggi: 613 gli attualmente positivi

Aggiornamento covid martedì 9 giugno 2020. In Puglia sono stati registrati 2461 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

E’ stato registrato un caso positivo in provincia di Brindisi. E’ stato registrato un decesso in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 135625 test. 3.373 i pazienti guariti. 613 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4512 così divisi: 1488 nella Provincia di Bari (un caso di ieri è stato eliminato dal database). 380 nella Provincia di Bat, 654 nella Provincia di Brindisi

1116 nella Provincia di Foggia, 519 nella Provincia di Lecce, 281 nella Provincia di Taranto. 28 attribuiti a residenti fuori regione

Bollettino Puglia 9 giugno 2020 http://rpu.gl/b3Aue