Covid, il dg Rossi: Guardia alta, Asl Taranto pronta all’emergenza

I casi di positività al covid sono in aumento in tutta Italia. Una tendenza che trova riscontro anche in Puglia e nella provincia di Taranto che, durante il lockdown è stata una delle aree più virtuose e meno colpite dal virus.

Con l’ultimo Dpcm il Governo ha emanato una serie di prescrizioni e di raccomandazioni cui i cittadini devono attenersi per limitare e contenere il contagio. Ci avviamo ad una nuova fase di emergenza che potrebbe coinvolgere anche le strutture ospedaliere? La sanità in provincia di Taranto è attrezzata per affrontare un’evenienza di questo tipo che tutti ci auguriamo di non dover affrontare? Lo abbiamo chiesto al direttore generale dell’Asl di Taranto, Stefano Rossi. Ecco la video-intervista rilasciata ai nostri microfoni.