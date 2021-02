Covid, il ministero della Salute autorizza il vaccino AstraZeneca fino a 65 anni

Il ministero della Salute modifica le modalità di somministrazione del vaccino AstraZeneca nella fascia di età tra 18 e 65 anni. La decisione è stata adottata “sulla base di nuove evidenze scientifiche“.

Pertanto, con la Circolare 22 febbraio 2021, è data, infatti, la possibilità di “offrire il vaccino fino ai 65 anni (coorte 1956)”. Sono compresi “i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”. Viene fatta eccezione per “i soggetti estremamente vulnerabili”.





“Le nuove evidenze scientifiche – spiega il ministero della Salute – riportano dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni e stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate“.

Ha avuto inizio ieri, intanto, in Puglia e a Taranto la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli ultraottantenni. Nel capoluogo, il primo over 80 a ricevere la prima dose di vaccino si chiama Vittorio e ha 80 anni e 7 mesi di età.

Sabato 20 febbraio, invece, sono iniziate le operazioni vaccinali per gli operatori scolastici, che sono 14 mila in tutta la provincia di Taranto. Per gli over 80 la prenotazione è ancora possibile contattando il call center CUP al n. 800252236 (accessibile solo da rete fissa) o 0997786444 (accessibile da rete telefonica mobile) dalle 14 alle 20 tutti i giorni, selezionando il tasto 3 (tre).

Le prenotazioni possono essere fatte anche presso le farmacie e le parafarmacie del territorio provinciale, abilitate al servizio Farma-Cup, l’app Puglia Salute e il portale regionale della Salute. In prossimità della data dell’appuntamento, i cittadini prenotati ricevono un SMS di promemoria.

Per gli utenti non deambulanti o con gravi patologie è possibile effettuare la vaccinazione presso il proprio domicilio: comunicando la propria esigenza al call center CUP, si verrà poi ricontattati dalla ASL.