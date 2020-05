Covid, in Italia nuovi 813 positivi (ieri 451). La metà in Lombardia

Quasi il doppio rispetto a ieri: si tratta dei nuovi casi positivi registrati giornalmente dalla Protezione Civile in Italia.

Il dato di oggi, aggiornato alle 18, registra infatti un 813 casi positivi in più (lo scostamento di ieri era +451). Oltre la metà di questi nuovi contagi è in Lombardia. Sono 2.075 i guariti in più. ci sono 162 decessi. Ieri l’incremento era stato di 99 morti e 2.150 guariti in 24 ore, con 451 nuovi casi, come detto.





Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.291 in Lombardia, 9.635 in Piemonte, 5.330 in Emilia-Romagna, 3.754 in Veneto, 2.323 in Toscana, 2.264 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 2.128 nelle Marche, 1.518 in Campania, 1.941 in Puglia, 204 nella Provincia autonoma di Trento, 1.524 in Sicilia, 600 in Friuli Venezia Giulia, 1.389 in Abruzzo, 308 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 341 in Sardegna, 49 in Valle d’Aosta, 382 in Calabria, 212 in Molise e 84 in Basilicata.

ps. LaRegione Marche, dopo un ricalcolo dei dati, ha sottratto 8 casi che erano stati segnalati erroneamente positivi al Covid-19 nei giorni 17 e 18 maggio.

Riepilogo e tabelle 19 maggio ore 18

Sono 226.699 i casi totali dall’inizio della pandemia:

65.129 persone attualmente positive

32.169 deceduti

129.401 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino:

+ 813 nuovi casi positivi

+ 162 deceduti

+ 2.075 guariti

Tra i 665.1293 attualmente positivi (– 1424):

54.422 si trovano in isolamento domiciliare ( – 1.175 )

) 9.991 ricoverati con sintomi ( – 216 )

) 716 in terapia intensiva(– 33)

Sono 3.104.5246 (+ 63158) i tamponi effettuati

Tabelle

Mappe