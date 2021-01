Covid, in Puglia 1349 casi e 27 decessi

Ecco il bollettino odierno covid. Aggiornamento venerdì 8 gennaio 2021 (i numeri di venerdì scorso).

In Puglia sono stati registrati oggi 11.020 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.349 casi positivi





CASI PER PROVINCIA

400 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, 338 in provincia di Foggia, 120 in provincia di Lecce, 268 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

DECESSI

Sono stati registrati 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

NUMERI TOTALI

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.099.615 test.42.409 sono i pazienti guariti. 53.922 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 98.952: 38.104 nella Provincia di Bari; 11.228 nella Provincia di Bat; 7.270 nella Provincia di Brindisi; 21.601 nella Provincia di Foggia; 7.808 nella Provincia di Lecce; 12.308 nella Provincia di Taranto; 540 attribuiti a residenti fuori regione; 93 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.1.2021 è disponibile al link:http://rpu.gl/XDF9U