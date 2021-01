Covid, in Puglia il 13% dei test è positivo. Nel Tarantino altri 163 casi

Ecco i numeri covid di oggi, bollettino 31 gennaio 2021 (le domeniche precedenti). In Puglia sono stati registrati 8.186 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.069 casi positivi:

CASI PER PROVINCIA

354 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia BAT, 321 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. 1 caso di provincia non nota è stato attribuito e riclassificato.





DECESSI

Sono stati registrati 13 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. 3 decessi registrati nei giorni scorsi in provincia di Brindisi sono stati riclassificati e riattribuiti.

NUMERI TOTALI

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.312.676 test.66.971 sono i pazienti guariti. 52.744 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 122.907, così suddivisi:46.766 nella Provincia di Bari; 13.640 nella Provincia di Bat; 8.846 nella Provincia di Brindisi; 25.962 nella Provincia di Foggia; 10.344 nella Provincia di Lecce; 16.651 nella Provincia di Taranto; 588 attribuiti a residenti fuori regione; 110 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico di oggi http://rpu.gl/1dA3V