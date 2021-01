Covid, in Puglia oggi il bollettino registra 1081 positivi (211 nel Tarantino) e 14 morti

Aggiornamento covid martedì 5 gennaio 2020 (i numeri di martedì scorso). In Puglia sono stati registrati 10273 test, casi positivi 1.081.

CASI POSITIVI

386 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.





DECESSI

Sono stati registrati 14 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

NUMERI TOTALI

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.075.382 test. 39235 sono i pazienti guariti. 53580 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 95365: 36.936 nella Provincia di Bari; 10.890 nella Provincia di Bat; 6.904 nella Provincia di Brindisi; 20.938 nella Provincia di Foggia; 7.449 nella Provincia di Lecce; 11.618 nella Provincia di Taranto; 536 attribuiti a residenti fuori regione; 94 provincia di residenza non nota. bollettino epidemiologico di OGGI http://rpu.gl/P5QRf