Covid, la situazione dei ricoveri negli ospedali ionici. Quattro decessi al Moscati

Aggiornamento sui ricoveri per covid nella provincia di Taranto (fonte Asl) Taranto, 17 gennaio 2021 – Aggiornamento ricoveri per Covid

Alle 13 di oggi, 17 gennaio 2021, l’ospedale San Giuseppe Moscati ospita 64 pazienti affetti da Covid: 27 nel reparto Malattie Infettive; 26 nel reparto di Pneumologia; 11 nel reparto di Rianimazione.





L’ospedale Giannuzzi di Manduria ospita 55 pazienti: 50 in Medicina, 5 in Rianimazione. L’ospedale San Pio di Castellaneta ospita 51 pazienti. L’ospedale San Marco di Grottaglie ospita 37 pazienti in Medicina. Il presidio ospedaliero Valle d’Itria di Martina Franca ospita 26 pazienti in Medicina. La Casa di cura Santa Rita ospita 26 pazienti . Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita 14 pazienti. Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita 25 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 decessi al Moscati.