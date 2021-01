Covid, nella provincia di Taranto 246 positivi e 6 decessi registrati oggi

Ecco il bollettino di oggi, 26 gennaio 2021 (i martedì precedenti). In Puglia sono stati registrati 11.790 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 995 casi positivi:

272 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.





Sono stati registrati 30 decessi: 11 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.264.811 test. 60.729 sono i pazienti guariti. 53.715 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 117.506 , così suddivisi: 44.810 nella Provincia di Bari; 13.196 nella Provincia di Bat; 8.456 nella Provincia di Brindisi; 24.924 nella Provincia di Foggia; 9.707 nella Provincia di Lecce; 15.723 nella Provincia di Taranto; 578 attribuiti a residenti fuori regione; 112 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi 26.1.2021 http://rpu.gl/3MV0N