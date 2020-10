Covid nelle scuole, il Comune di Taranto vara una task force

I casi di Covid registrati in alcune scuole cittadine hanno spinto il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci a chiamare a raccolta i vari livelli istituzionali coinvolti, proponendo la costituzione di un “Osservatorio cov-sars-2”.

“Si tratta – spiega il Comune in una nota stampa – di una sorta di task force speciale che sarà incardinata nel già attivo Osservatorio Permanente per la Salute del Comune di Taranto, raccogliendo anche le sollecitazioni del consigliere comunale Michele De Martino, particolarmente sensibile alla tematica”.





Sono stati chiamati a farne parte, attraverso i loro vertici, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Prefettura, la Provincia, Asl Taranto e Kyma Mobilità, ai quali il primo cittadino ha già comunicato questa intenzione, auspicando l’allargamento della compagine.

“La possibilità che si manifestino altri focolai – prosegue Palazzo di città – richiede un approccio organico per prevenire la diffusione del contagio, che dalle aule può facilmente arrivare alle case. Un coordinamento operativo degli enti anche non scolastici – ha spiegato il primo cittadino – che comunque interagiscono con quella realtà, è la strada che abbiamo ritenuto maggiormente efficace per prevenire eventuali emergenze. In questo organismo contiamo di poter concertare risoluzioni, rimedi e interventi di contrasto, sempre in linea con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico”.