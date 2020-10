Covid, oggi a Taranto vertice in Prefettura

Le voci si rincorrono e parlano di focolai sparsi e tamponi a tappeto dove occorre. Non ci sono notizie ufficiali se non quelle contenute nel bollettino giornaliero, generale, reso dalla Regione Puglia.

In attesa della pubblicazione dei dati Comune per Comune (report covid) alcuni sindaci della provincia ionica, via facebook, aggiornano la propria comunità. Ma un dato è inconfutabile, Taranto è nel pieno di questa seconda ondata di contagio da coronavirus (800 casi negli ultimi due mesi) a fronte della situazione relativamente più “leggera” (ma ci sono state comunque vittime, non va certo dimenticato) vissuta la scorsa primavera (282 casi certificati sino alla metà di agosto). Il capoluogo e l’area occidentale risultano oggi i territori più colpiti della provincia.





Ieri, a Bari, il sindaco di Taranto, Melucci, ha incontrato Emiliano e Lo Palco, fresco di nomina ad assessore alla Sanità. Oggi in Prefettura si terrà una riunione del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, allargato all’Asl.

“In vista del tavolo su ordine pubblico e sicurezza in Prefettura chiesto dal Sindaco Melucci con il Prefetto e la Asl per la giornata di domani – si leggeva ieri sulla pagina Fb del Comune di Taranto – si è tenuto questo pomeriggio a Bari un incontro fra il presidente Michele Emiliano, il neo assessore Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e il primo cittadino di Taranto per fare il punto sull’emergenza epidemiologica.

“Per il momento – commenta il sindaco Melucci – le raccomandazioni sono sempre le stesse: distanziamento, mascherina e igiene. Il virus sta tornando a colpire con ritrovata aggressività non ci resta che proteggerci così. Viceversa non rimarrà che valutare chiusure e restrizioni drastiche”.