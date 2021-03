Covid, oggi nel Tarantino 100 nuovi casi e 5 decessi. In Puglia il 13,4% dei test è positivo

Bollettino del lunedì, come ormai consuetudine si tratta di un numero basso di test effettuati, rispetto alla media settimanale (i lunedì precedenti).

In Puglia sono stati registrati 4686 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 631 casi positivi: 292 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota.





Sono stati registrati 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.561.952 test. 110.767 sono i pazienti guariti. 32.962 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 147.681, così suddivisi: 56.647 nella Provincia di Bari; 15.656 nella Provincia di Bat; 10.855 nella Provincia di Brindisi; 29.613 nella Provincia di Foggia; 12.524 nella Provincia di Lecce; 21.626 nella Provincia di Taranto; 584 attribuiti a residenti fuori regione; 176 provincia di residenza non nota. Il bollettino epidemiologico Puglia di oggi 1.3.2021: http://rpu.gl/ojXei