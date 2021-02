Covid, piano vaccinazioni da domani anche a Taranto e provincia via alla fase due

Ai nastri di partenza la seconda fase della campagna vaccinale Covid-19. Riguarderà gli over 80, gli operatori delle forze dell’ordine e il personale scolastico.

La partenza per questa ultima categoria sarà a Taranto sabato 20 febbraio, presso la palestra Ricciardi. E’ prevista la vaccinazione per i docenti e gli operatori di cooperative e affini impegnati negli asili nido comunali, nelle scuole dell’infanzia paritarie e nei servizi per la prima infanzia a essi annessi, in convenzione con il Comune.





Gli operatori delle forze dell’ordine riceveranno la prima dose di vaccino a partire dalla prossima settimana, attraverso la sinergica collaborazione tra gli operatori della Asl e il personale sanitario militare.

Per gli over 80 si partirà, invece, lunedì 22 febbraio. “Sono stati individuati punti di somministrazione in tutta la provincia. Le persone che si sono già prenotate nei giorni scorsi, dovranno recarsi nell’orario e nella struttura indicati in fase di prenotazione per ricevere la prima dose di vaccino”.

PUNTI DI VACCINAZIONE A TARANTO

Nel capoluogo ci saranno più punti di vaccinazione:

1) l’ambulatorio vaccinale in viale Magna Grecia,

2) la sede della Facoltà di medicina ex Banca d’Italia (rispettando le fasce orarie per non sovrapporsi con le attività didattiche del corso di medicina),

3) il poliambulatorio del distretto socio sanitario zona Tamburi (Via Basta).

PUNTI DI VACCINAZIONE IN PROVINCIA

A Castellaneta l’ambulatorio vaccinale presso l’ospedale San Pio;

a Ginosa, il Centro Anziani Polivalente;

a Laterza, presso la Cittadella della Cultura; a Palagianello, il poliambulatorio del distretto socio sanitario;

a Massafra, presso il polivalente;

a Mottola, l’ambulatorio vaccinale;

a Palagiano e Statte presso i rispettivi poliambulatori del distretto socio sanitario.

A Martina Franca, il centro servizi in Piazza d’Angiò;

a Crispiano, l’ambulatorio vaccinale presso il poliambulatorio del distretto socio sanitario;

a Grottaglie, l’ambulatorio vaccinale presso il dipartimento di prevenzione;

a Pulsano e a San Marzano di San Giuseppe, l’ambulatorio vaccinale del poliambulatorio;

a San Giorgio Jonico, invece, la sede del comune.

a Manduria, presso la palestra della scuola media GL Marugj;

gli ambulatori vaccinali di Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio e Sava;

la RSA San Raffaele di Torricella.

PRENOTAZIONE ANCORA POSSIBILE PER GLI OVER 80

Per gli over 80 la prenotazione è ancora possibile contattando il callcenter CUP al n. 800252236 (accessibile solo da rete fissa) o 0997786444 (accessibile da rete telefonica mobile) dalle 14 alle 20 tutti i giorni, selezionando il tasto 3 (tre).

Le prenotazioni possono essere fatte anche presso le farmacie e le parafarmacie del territorio provinciale, abilitate al servizio Farma-Cup, l’app Puglia Salute e il portale regionale della Salute. In prossimità della data dell’appuntamento, i cittadini prenotati ricevono un SMS di promemoria.

Per gli utenti non deambulanti o con gravi patologie è possibile effettuare la vaccinazione presso il proprio domicilio: comunicando la propria esigenza al callcenter CUP, si verrà poi ricontattati dalla ASL.