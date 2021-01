Covid Puglia, 950 positivi e 25 decessi nel bollettino di oggi

Aggiornamento dati Covid di oggi, domenica 3 gennaio 2021 (i numeri di domenica scorsa).

In Puglia sono stati registrati 7.591 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 950 casi positivi:





CASI PER PROVINCIA

427 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 65 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

DECESSI

Sono stati registrati 25 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

CASI TOTALI

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.060.971 test. 37.059 sono i pazienti guariti. 54.078 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 93.653:

36.232 nella Provincia di Bari;

10.672 nella Provincia di Bat;

6.739 nella Provincia di Brindisi;

20.732 nella Provincia di Foggia;

7.267 nella Provincia di Lecce;

11.386 nella Provincia di Taranto;

526 attribuiti a residenti fuori regione;

99 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 3.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/yx803