Covid, registrati oggi nel Tarantino altri 328 casi

Aggiornamento covid rfegionale, bollettino di oggi 16 aprile 2021 (così venerdì scorso).

In Puglia sono stati registrati 13.399 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.537 casi positivi: 562 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.





Sono stati registrati 50 decessi: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.061.325 test.

160.424 sono i pazienti guariti.

51.594 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 217.428 così suddivisi:

84.386 nella Provincia di Bari;

21.142 nella Provincia di Bat;

15.920 nella Provincia di Brindisi;

39.668 nella Provincia di Foggia;

21.122 nella Provincia di Lecce;

34.130 nella Provincia di Taranto;

727 attribuiti a residenti fuori regione;

333 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16.4.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/BQ1Ec