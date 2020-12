Covid, risale in Italia il tasso di positività. Oggi meno tamponi e più casi positivi rispetto a ieri

Covid, ecco quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi, 25 dicembre, in Italia si registrano 19.037 casi (ieri 18.040) a fronte di 152.334 tamponi (ieri 193.777). I morti sono 459 morti (ieri 505).

Il tasso di positività sale così al 12,49%. Aaltri dati: terapie intensive -5, ricoveri – 668. Analisi per Regione, i dati principali: in Veneto 5.010 nuovi positivi, in Lombardia 2.628, in Emilia Romagna 2.127, nel Lazio 1.691, in Puglia 1.011 in Puglia, in Campania 1.009, quindi 613 in Toscana e 603 nelle Marche…





L’incremento delle vittime come detto è di 459, per un totale di 71.359. Gli attualmente positivi in Italia sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746 persone., L’incremento dei dimessi e dei guariti è di 32.324, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.377.109.