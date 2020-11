Covid, situazione ricoveri negli ospedali del tarantino. Il bollettino dell’Asl

L’Asl di Taranto ha diramato il bollettino sulla situazione dei ricoveri covid nella provincia ionica. “Alle 18 del 13 novembre 2020 – si legge nella nota stampa – l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita 108 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 28 presso il reparto Malattie Infettive; 18 presso il reparto di Pneumologia; 19 presso il reparto di Medicina Covid; 15 presso il reparto di Rianimazione; 28 in carico ad un’equipe multidisciplinare medica e infermieristica del 118, con la consulenza specialistica infettivologica e pneumologica”.

L’Asl rende noto, inoltre, che “nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 decessi”. Ma il Moscati di Taranto non è il solo ospedale covid della provincia, come avvenuto in primavera durante la prima ondata. “Sono 33 i pazienti affetti da Covid presso l’ospedale “Giannuzzi” di Manduria – spiega l’Asl – 12 pazienti, ricoverati nei giorni precedenti per altre patologie presso l’ospedale “San Marco” di Grottaglie e risultati positivi al Covid, sono costantemente monitorati da personale sanitario, con la consulenza specialistica infettivologica, nell’attesa di essere trasferiti al proprio domicilio o presso struttura Covid dopo valutazione clinica. Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita 33 pazienti post-Covid”