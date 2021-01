Covid, tampone rapido gratuito per gli avvocati di Taranto

Tampone rapido anti covid, gratuito, su base volontaria, per gli avvocati della provincia di Taranto. Lo prevede il progetto elaborato da Ordine degli Avvocati di Taranto e Cassa Forense.

Si tratta dei cosiddetti “tamponi rapidi” (test antigenico) che rappresentano uno strumento molto diffuso per la diagnosi di Covid-19. Permettono, infatti, di identificare con un buon livello di affidabilità e in pochi minuti le persone positive al SARS CoV-2 anche in assenza di sintomi.





COSA PREVEDE IL PROGETTO

Il progetto dell’Ordine degli Avvocati di Taranto è stato presentato alla Cassa Forense, l’organismo previdenziale e mutualistico dell’avvocatura italiana, che ne ha approvato il cofinanziamento per una quota parte del 75%.

Nei prossimi giorni all’ingresso il Tribunale di Taranto sarà montata una tensostruttura mobile dove, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, personale medico e parasanitario della Croce Rossa Italiana, eseguirà i tamponi rapidi agli avvocati jonici.

Per evitare assembramenti, gli avvocati dovranno obbligatoriamente prenotarsi presso la Segreteria dell’Ordine o utilizzando con gli smartphone una apposita app.

L’esito del test sarà comunicato esclusivamente al diretto interessato e, in caso di positività al SARS CoV-2, anche all’autorità competente.

PREVENZIONE E SICUREZZA

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Fedele Moretti, ha spiegato che “con questa nostra iniziativa, cofinanziata da Cassa Forense, vogliamo contribuire al contrasto del contagio da Covid-19 nella nostra comunità, ricordo che gli avvocati iscritti sono circa 3.100.

Ma anche allo svolgimento in sicurezza delle attività giudiziarie nel Tribunale di Taranto, il nostro principale luogo di lavoro, oltre i nostri studi professionali ovviamente”.

“Anche in questa occasione, infatti, il Consiglio dell’Ordine ha voluto essere vicino ai colleghi – ha proseguito l’Avvocato Fedele Moretti – dedicando tempo ed energie a questa iniziativa”.

Il presidente degli avvocati ha ringraziato i consiglieri della commissione che ha elaborato il progetto coordinato da Imma Caricasulo e al quale hanno partecipato Francesca Fischietti, il segretario Loredana Ruscigno, il tesoriere Francesco Tacente e il Delegato Cassa Forense Donato Salinari.

“Per la riuscita dell’iniziativa – aggiunge, infine, Moretti – fondamentali sono stati il contributo di Anna Fiore, presidente del Comitato Provinciale di Taranto della Croce Rossa Italiana, la disponibilità del Presidente del Tribunale dei Taranto, Rosa Anna De Palo e del Procuratore della Repubblica ff, Maurizio Carbone, che hanno autorizzato il progetto”.