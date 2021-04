Covid, vaccinazioni domiciliari in provincia di Taranto. Ecco la procedura

L’Asl di Taranto informa che “è stato definito il percorso operativo per la vaccinazione domiciliare dei soggetti ultraottantenni e fragili da parte dei medici di medicina generale.

Dalla richiesta via mail, al ritiro e la conservazione dei vaccini, tutto pronto per le somministrazioni domiciliari ai soggetti più fragili”.





Dopo la fase pilota iniziata il 22 marzo, entra nel vivo la campagna vaccinale per la parte affidata i medici di medicina generale. È stato individuato il percorso operativo per la richiesta, il ritiro e la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale per i soggetti ultra ottantenni e per i soggetti vulnerabili.

“I medici di famiglia – si legge in una nota dell’Asl – una volta individuati i propri pazienti da vaccinare a domicilio e i pazienti vulnerabili che rispondono ai requisiti previsti dal piano vaccinale, programmeranno le sedute vaccinali domiciliari o in ambulatorio dando la priorità alla maggiore età anagrafica.

Una volta definito il numero di vaccinazioni da effettuare, entro il venerdì, i medici potranno prenotare i vaccini necessari con una mail al distretto socio sanitario competente.

Il ritiro delle fiale, con tutto il materiale occorrente per la diluizione e la somministrazione, avverrà il martedì della settimana successiva. Come da indicazioni AIFA, i medici potranno conservare i vaccini Pfizer nei propri frigoriferi per un massimo di 5 giorni.

Dovranno seguire i protocolli per la vaccinazione, individuando le persone da vaccinare in gruppi di sei o multipli, e registrare la somministrazione effettuata nella piattaforma regionale”.

Intanto, continua la campagna di vaccinazione Covid19.

“Stamane sono continuate le vaccinazioni dei pazienti oncologici presso il Moscati con la somministrazione di oltre 250 dosi. La vaccinazione dei pazienti oncologici continuerà anche domani fino ad arrivare a un totale di quasi duemila persone.

Al SS. Annunziata sono stati somministrati 54 vaccini ad altrettanti trapiantati e 39 ai caregiver di minori. A Manduria, 36 vaccinazioni a dializzati, talassemici e caregiver.