Covid, zero casi in Puglia! Lopalco spiega il dato

Aggiornamento covid, mercoledì 10 giugno 2020. In Puglia sono stati registrati 2.752 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

NON sono stati registrati casi positivi. Sono stati registrati tre decessi: 3 in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 138.377 test. 3.426 i pazienti guariti. 557 sono i casi attualmente positivi.





Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.512 così divisi:

1.488 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

654 nella Provincia di Brindisi

1.162 nella Provincia di Foggia;

519 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10-6-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/gMQLt.

Il responsabile del coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche, prof Pier Luigi Lopalco, ha evidenziato come “Il dato di oggi riporta zero casi positivi al Covid-19 registrati nel bollettino. Ma c’è un altro dato che va sottolineato: da quattro giorni non ci sono casi positivi per data di prelievo tampone. Ovvero, da quattro giorni non ci sono tamponi positivi e quelli registrati erano solo quelli trasmessi e riportati nel database. Il risultato deve comunque essere ancora monitorato prima di sciogliere la prognosi sull’andamento dell’epidemia, quindi tutti i comportamenti personali – precisa Lopalco – devono ancora essere improntati alla prudenza come previsto dalle norme”.