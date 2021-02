Cristina d’Avena, carnevale on line con il Fusco di Taranto

Cristina D’Avena si esibirà on line, in collegamento con il Teatro Fusco di Taranto in occasione del Carnevale.

Cristina D’Avena Unplugged è infatti l’evento con cui il Teatro Fusco festeggerà il Martedì Grasso, un live show in cui la cantante porterà in scena delle rivisitazioni acustiche dei suoi brani più famosi, con l’accompagnamento musicale di Alessandro “Muscolo” Ronconi (chitarra), Max Vicinelli (tastiere) e Andrea “Poltro” Poltronieri (sax). La D’Avena con Andrea Prada, presentatore della serata, risponderà ai commenti degli spettatori in diretta.





L’appuntamento è per martedì 16 febbraio con inizio alle 19 e sarà trasmesso sul sito e sulla pagina Facebook del Teatro comunale Fusco e sui canali social di Ecosistema Taranto.

«Un martedì grasso dedicato non solo ai più piccoli – commenta l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – perché Cristina D’Avena è stata l’icona di diverse generazioni che dagli anni ’80 sono cresciute ascoltando la sua voce nelle sigle dei cartoni animati più noti. Un evento per tutti insomma».