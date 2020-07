Cus Jonico, adesso gli under dopo i primi sette colpi

Sette ingaggi in un mese. Adeso è il turno degli Under, pessi fondamentali di un mosaico che deve arrivare a 10-12 elementi. L’estate del Cus Jonico Basket Taranto è nel vivo, la serie B è di fatto inziata con un mercato da voti alti.

In poco più di un mese sono stati ufficializzati Stanic, Duranti, Matrone, Morici, Bruno. E’ tornato Azzaro ed è giunta l’attesa conferma di Longobardi. Il direttore sportivo Vito Appeso, coach Olive ed il suo vice Carone, stanno allestendo un roster che potrà dire la sua nella complicata serie B italiana. “Sette colpi in un mese non sono pochi – dice non a caso Vito Appeso – essendo una sorta di matricola, tornati dopo 4 anni in serie B, abbiamo deciso di giocare d’anticipo. Ci siamo mossi verso giocatori importanti che col passare del tempo avremmo potuto fare più fatica a prendere. Il mercato al momento è quello che volevamo. Inutile soffermarsi sui singoli, si rischierebbe di fare un torto a qualcuno: sono tutti e 7 degni di nota e siamo sicuri faranno bene alla nostra causa”. Il roster va completato con gli under. Primi annunci per la prossima settimana.