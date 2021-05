Cus Jonico, adesso i playoff per la A2: traguardo storico

Gara sofferta ma vinta. Il quintetto di Davide Olive sistema tutto nell’ultimo periodo contro Scandone Avellino, squadra che al Palafiom ieri sera ha venduto cara la pelle. Finisce così la stagione regolare per il Cus Jonico Basket Taranto.

Nell’ultima gara della fase2 del girone D vittoria archivata per 81-73. E’ la numero 19 dall’inizio del campionato, per i tarantini il secondo posto è sicuro. Il 16 cominceranno i playoff per la promozione in A2, traguardo storico per la pallacanestro tarantina maschile. I quarti di finale (avversaria ancora da stabilire) saranno giocati al meglio delle 5 gare. Bisognerà attendere l’esito dei recuperi in programma nel girone C, gruppo del quale Taranto affronterà la settima classificata (foto 2 maggio 2021 di Aurelio Castellaneta diffusa dall’ufficio stampa del Cus Jonico)





CJ BASKET TARANTO – SCANDONE AVELLINO 81-73

CJ Basket Taranto: Nicolas Morici 20 (6/7, 2/6), Nicolas Manuel Stanic 17 (0/2, 3/5), Ferdinando Matrone 17 (8/9, 0/0), Manuel Diomede 10 (2/2, 2/4), Bruno Duranti 8 (2/5, 1/5), Santiago Bruno 5 (1/1, 1/3), Alessandro Azzaro 4 (2/5, 0/2), Riccardo Agbortabi 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Andrea Pellecchia 0 (0/0, 0/0), Luca Cianci 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Scandone Avellino: Alessandro Marra 23 (5/12, 3/7), Uchenna Ani 12 (3/7, 2/6), Gianpaolo Riccio 10 (3/4, 1/4), Fabrizio Trapani 8 (1/1, 2/2), Valerio Costa 7 (3/9, 0/2), Thomas Monina 6 (3/4, 0/0), Dimitri Sousa 5 (1/2, 1/6), Nikola Mraovic 2 (1/1, 0/0), Danilo Mazzarese 0 (0/0, 0/3), Carmine Scianguetta 0 (0/0, 0/0)

Arbitri: Adriano Acella di Corato (BA) e Matteo Rodi di Brindisi. Parziali: 20-15, 17-17, 22-23, 22-18. STAT TA – Tiri liberi: 12 / 21 – Rimbalzi: 42 8 + 34 (Nicolas Morici 12) – Assist: 26 (Nicolas Manuel Stanic 9). STAT AV – Tiri liberi: 6 / 12 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Uchenna Ani 9) – Assist: 14 (Uchenna Ani 5).